Foi um primeiro round que mostrou desde logo o quão equilibrada seria a final. Na passada quinta-feira, no Pavilhão da Luz, Benfica e Sporting tiveram de ir a prolongamento e ver Nicolía converter dois livres diretos no tempo extra para que os encarnados conquistassem a primeira vantagem do playoff de apuramento do campeão nacional de hóquei em patins. Este domingo, no Pavilhão João Rocha, disputava-se a segunda partida.

Uma segunda partida que abria a porta a um dérbi quentinho. E por vários motivos. Logo à partida, por ter existido dérbi no basquetebol na sexta-feira, dérbi no futsal no sábado e por existir novamente um dérbi no basquetebol depois do encontro de hóquei em patins: todos no João Rocha. Depois, porque o Sporting ainda não tinha perdido com o Benfica em casa esta temporada. E por último, porque era a primeira vez que as duas equipas se encontravam em Alvalade depois de Ângelo Girão ter sido castigado, na sequência de uma queixa-crime dos encarnados, por ter invadido o balneário do adversário para agredir Lucas Ordóñez.

“Temos de continuar assim e talvez fazer um pouco melhor, para ganhar a este rival no playoff à melhor de cinco precisamos de estar um pouco melhor. É uma luta muito bonita e queremos desfrutar e ganhá-la”, explicou Alejandro Domínguez, treinador do Sporting, na antevisão da partida. “O Benfica tem sempre de ganhar, seja onde for. Somos cinco contar cinco. De certeza que teremos muito apoio e temos de ir lá para ganhar”, acrescentou Carlos Nicolía, o experiente avançado espanhol dos encarnados.

O Sporting abriu o marcador ainda numa fase embrionária da partida, com Matías Platero a aparecer ao segundo poste a responder a uma assistência de Ferran Font (6′). O Benfica pediu um desconto de tempo logo depois de se ver em desvantagem e ficou perto de empatar, com Ordóñez a ter uma grande oportunidade para marcar e Girão a defender o remate de Nicolía na conversão de um livre direto. Ferran Font acertou duas vezes no poste nesse período e João Souto, na sequência de um grande passe de Verona, acabou mesmo por aumentar a vantagem leonina (15′).

Depois de acertar no poste, João Almeida assistiu Verona e dilatou os números no marcador (17′), com Nolito a converter um penálti (20′), Ferran Font a marcar com um remate cruzado (23′) e Toni Pérez a contribuir também (24′) para as contas leoninas ainda na primeira parte. Pelo meio, Nicolía ainda reduziu para os encarnados (23′), algo que não evitou que o Sporting fosse a golear o Benfica para o intervalo.

Os leões não voltaram a marcar na segunda parte, permitindo que Di Benedetto ainda bisasse para reduzir os números no marcador, e ainda viram Girão defender mais três livres diretos, dois de Nicolía e outro de Ordóñez. No fim, o Sporting venceu o Benfica no Pavilhão João Rocha (6-3) e empatou a final, com o terceiro jogo a estar marcado para a próxima quarta-feira na Luz.