A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) elogiou esta sexta-feira a prova final da disciplina do 9.º ano, considerando-a “equilibrada, bem estruturada” e com “um nível de complexidade adequado”.

A apreciação consta num parecer que foi divulgado no dia em que os alunos do 9.º ano realizaram a prova final de Matemática do 3.º ciclo do ensino básico.

Segundo a SPM, a prova “é equilibrada, bem estruturada e faz uma boa cobertura dos conteúdos definidos nos documentos orientadores”, apresentando “um nível de complexidade adequado”.

A SPM espera que o exame “produza resultados que servirão como um indicador do nível de desempenho destes alunos no final do 3.º ciclo” e seja “o retrato a nível nacional da aprendizagem realizada que deverá permitir detetar o que há a recuperar”.

A organização saúda que tenham sido retomadas as provas finais no 3.º ciclo, após três anos de suspensão, assinalando que “o sistema” educativo “precisa de estímulos” e o exame a Matemática “é um entre os que se têm vindo a mostrar mais relevantes”.