A Direção Executiva do SNS divulgou, esta quinta-feira, à noite o plano de verão para as urgências pediátricas dos hospitais do SNS. O plano, para o período entre julho e setembro, não contém praticamente nenhuma novidade em relação ao plano anterior, que vigora até ao final de junho: uma das poucas alterações é na urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas, que pertence ao Centro Hospitalar do Médio Tejo. Se até final de junho, este serviço estava a funcionar em pleno, agora passa a encerrar aos fins de semana, de duas em duas semanas.

Outra alteração é na urgência pediátrica do Centro Hospitalar do Barreiro/Montijo, que até agora funcionava em pleno e que passará, a partir de 1 de julho, a encerrar das 9h de terça-feira às 09h de 9h quinta-feira, acompanhando a suspensão da atividade do bloco de partos, definida em maio.

Já o Hospital de Setúbal mantém a urgência encerrada à noite, entre as 21h e as 9h, aos fins de semana, de 15 em 15 dias. Em Torres Vedras, a urgência continua a encerrar todos os dias durante a noite.

O Hospital de Loures vai manter-se, nos próximos meses, sem serviço de urgência pediátrica ao fim de semana, isto, é às sextas-feiras, sábados e domingos. E também sem urgência noturna durante os restantes dias. As crianças que se deslocarem ao hospital durante estes períodos serão encaminhadas para o Hospital de Santa Maria, para o Hospital Dona Estefânia ou para o Hospital de São Francisco Xavier.

No entanto, para este último só será possível, como agora acontece, encaminhar crianças até às 22 horas ao fim de semana, uma vez que a urgência não funciona depois desta hora, ou seja, durante o o período noturno. E assim irá continuar até setembro.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, oito urgências pediátricas vão estar a funcionar em pleno (Caldas da Rainha, Santarém, Santa Maria, Dona Estefânia, Amadora-Sintra, Vila Franca de Xira, Cascais e Garcia de Orta), quatro vão ter encerrar o serviço em determinados dias (Loures, Setúbal, Barreiro/Montijo e Torres Vedras) e duas vão funcionar apenas no período diurno (São Francisco Xavier e Loures nos dias em que não encerra).

Também no Algarve, haverá constrangimentos. A Direção Executiva diz que pelo menos uma das duas urgências pediátricas da região vai estar a funcionar (ou a do hospital de Faro ou a do Hospital de Portimão).

Já às regiões Norte, Centro e do Alentejo terão as urgências pediátricas a funcionar de forma ininterrupta, como até agora.

Pode consultar o plano de verão das urgências pediátricas aqui.