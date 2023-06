Asier Larrauri foi presidente da Câmara da cidade de Bermeo, no País Basco, durante apenas um dia. Este domingo, renunciou ao cargo depois de ter tido um acidente na última noite e de ter acusado uma taxa de álcool no sangue quase o triplo do permitido em Espanha, avança o LaSexta, 0,68 gramas de álcool por litro de sangue

Numa carta divulgada pela EH Bildu, o partido nacionalista basco pelo qual Larrauri foi eleito, o agora ex-autarca, que tinha tomado posse como presidente da Câmara de Bermeo neste sábado, revela que o acidente, do qual saiu ileso, ocorreu na madrugada passada em Sollube, uma zona a Norte de Bilbau.

Na carta onde renuncia ao cargo, Larrauri explica que sempre acreditou que os titulares de cargos públicos devem ter “um comportamento exemplar, e quando isso não acontece devem dar um passo ao lado”. O agora vereador sublinha que é por isso que não quer “manchar a imagem de Bermeo ou prejudicar o bom nome do partido” que representa.