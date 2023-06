A Assembleia da República vai assinalar o Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Inter-Religioso, com várias iniciativas a partir de quinta-feira e até final do ano, incluindo colóquios, uma exposição e um voto de saudação.

O Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Inter-religioso foi instituído por resolução da Assembleia da República em 2019.

Na quinta-feira, às 10h, o presidente da Assembleia da República vai visitar, acompanhado de uma comitiva parlamentar, o Centro de Diálogo Internacional (KAICIID), recentemente instalado em Lisboa, onde terá lugar um encontro com representantes das várias confissões religiosas, de acordo com uma nota à imprensa do gabinete de Augusto Santos Silva.

Mais tarde, no arranque da sessão plenária, pelas 15h, o parlamento apreciará um voto de saudação pelo Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Inter-religioso.

“Ao final do dia, terá lugar na Assembleia da República a apresentação do Relatório Internacional sobre Liberdade Religiosa no Mundo 2023, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que contará com a intervenção, entre outros, do presidente da Comissão para a Liberdade Religiosa”, refere a mesma nota.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na próxima semana, no dia 28 de junho, o parlamento irá promover o primeiro de três colóquios sobre a temática da liberdade religiosa, que se realizará após a sessão plenária com o tema “A democracia e a liberdade religiosa”.

A iniciativa contará com intervenções de José de Sousa Brito, juiz conselheiro e antigo presidente da Comissão de Reforma da Lei da Liberdade Religiosa, Maria Lúcia Amaral, Provedora de Justiça, Esther Mucznik, membro da Comissão para a Liberdade Religiosa, e David Munir, Imã da Mesquita Central de Lisboa.

O colóquio será moderado pelo presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o deputado social-democrata Fernando Negrão.

Até ao final do ano, o parlamento irá ainda promover outras iniciativas sobre tema: mais dois colóquios (sobre “A liberdade religiosa e a liberdade de expressão” e “As religiões — património da humanidade”), em datas a anunciar, e a inauguração de uma exposição sobre a liberdade religiosa em Portugal, comissariada pelo jornalista e especialista em assuntos religiosos António Marujo, também em data a anunciar.