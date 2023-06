O príncipe Harry e Meghan Markle foram acusados de serem “vigaristas” por Bill Simmons, um dos responsáveis do Spotify, dias depois de ter sido anunciado o fim do contrato de 25 milhões de dólares (cerca de 23 milhões de euros) com a plataforma.

Bill Simmons, responsável pela monetização e inovação da secção de podcasting do Spotify, criticou os duques de Sussex no seu podcast, “The Bill Simmons Podcast”. “Quem me dera ter estado envolvido na negociação ‘Meghan e Harry deixam o Spotify’. ‘Os Vigaristas’. Esse é o podcast que devíamos ter lançado com eles“, disse Simmons, acrescentando: “Tenho de me embebedar uma noite e contar a história do Zoom que tive com o Harry para o tentar ajudar com uma ideia para um podcast. É uma das minhas melhores histórias… Que se lixem. Os vigaristas.”

Spotify executive Bill Simmons calls Harry and Meghan “F*CKING GRIFTERS!” in his own podcast. pic.twitter.com/tYrKZDTVR1 — Marie-Ann Detests Tories ???????? ???????? ???????? (@MarieAnnUK) June 18, 2023

No final de 2020, o Spotify e a Archewell Studio, produtora do casal, assinaram um acordo que previa que ao longo dos anos as duas partes iriam realizar várias séries em conjunto. No entanto, em três anos, foi apenas publicado o podcast “Archetypes”, composto por 12 episódios.

Na sexta-feira, divulgaram um comunicado conjunto onde avançaram que tinham “concordado mutuamente com o cancelamento e que estavam orgulhosos da série criada em conjunto”. No entanto, de acordo com o The Guardian, fontes próximas do Spotify afirmaram que Harry e Meghan não conseguiram cumprir a meta de produtividade estabelecida pelo Spotify e, por isso, não puderam receber o valor total acordado.

Não é a primeira vez que o responsável da plataforma faz criticas ao príncipe Harry no seu podcast. Em janeiro de 2022, afirmou estar irritado por ter de “partilhar” o Spotify com o antigo membro da Família Real Britânica. “Tu vives num Montecito e só vendes documentários e podcasts e ninguém se interessa com o que tens para dizer a não ser que fales sobre a família real e apenas reclames deles”, disse, citado no jornal britânico.

Até ao momento, nem o Spotify, nem o casal reagiram publicamente às declarações de Simmons.