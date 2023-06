Nascida em 1937, em Guadalupe, Maryse Condé é considerada a voz literária mais proeminente da literatura das Caraíbas. A autora, que se doutorou em Literatura Comparada na Sorbonne, teve uma extensa carreira académica, tendo recebido o título de Professora Emérita da Universidade de Columbia, Nova Iorque. Em 2018, recebeu o New Academy Prize da Literatura; dois anos depois, o presidente Macron atribuiu-lhe a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito. Com selo da Quetzal, chega agora a Portugal este À espera da subida das águas (no original, En attendant la Montée des Euax, publicado em 2010 pela Éditions Jean-Claude Lattés), que foi nomeado para o National Book Award de Literatura Traduzida em 2021.

À espera da subida das águas é o décimo-quarto romance de Maryse Condé. Aqui, a autora apresenta um narrativa exuberante. De início, temos Babakar Traoré, médico que vive em Guadalupe. É chamado para assistir a um parto, mas Reinette, que está a dar à luz, morre logo após fazê-lo. É uma refugiada haitiana e não deixa para trás ninguém que possa tomar conta da bebé. Babakar decide assumir esse papel. Como a mãe queria que a filha conhecesse o Haiti, o novo pai cumpre-lhe o desejo. Com Anaïs, totalmente dependente dele, nasce um mundo novo: Babakar deixa de ser somente o homem amargurado, refém das lembranças da infância em África, e da angústia do desaparecimento de Azelia, um amor antigo.

Logo à cabeça, temos a ideia do Haiti como perigo vivo. Em conversa com Carmen, na altura amante de Babakar, podemos ler:

