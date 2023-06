A rampa de Pikes Peak, com 19,99 km de extensão, 156 curvas e que obriga os concorrentes a escalar dos 2862 metros, onde está localizada a linha de partida, até aos 4302 metros de altitude, onde os concorrentes recebem a bandeirada de chegada, é uma das corridas mais emblemáticas dos EUA, onde o gozo em perseguir a vitória surge associado aos riscos associados a uma competição que termina bem acima das nuvens.

Há várias classes a disputar a primeira posição e, entre elas, há a disputa do melhor lugar entre os SUV de série, cujo recorde pertence de momento ao Lamborghini Urus, que subiu a rampa em 10 minutos e 32,064 segundos. Com este tempo, que passou a constituir o novo recorde da categoria, a Lamborghini bateu em 2022 a sua “irmã” Bentley do Grupo VW, que antes tinha registado 10.49,902 em 2018, com o Bentayga.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este ano, a BMW visitou Pikes Peak apostada a chamar seu ao recorde da Lamborghini, recorrendo para o efeito ao novo XM. A confiança da marca estava em alta, sem dúvida suportada pelo facto de a versão Red Label do enorme SUV extrair um total de 748 cv do 4.4 V8 biturbo, que assegura apenas 585 cv, sendo os restantes 197 cv provenientes do motor eléctrico deste híbrido plug-in, alimentado por uma bateria com uma capacidade útil de 25,7 kWh. Obviamente a bateria, que anuncia 83 km de autonomia em WLTP, não tem energia suficiente para alimentar o motor eléctrico a fundo durante os quase 20 km da rampa, mas claramente a BMW acredita que o modelo pode rivalizar com o Urus.

Se as expectativas eram grandes, as esperanças acabaram logo nas primeiras curvas do traçado. O piloto Matt Mullins não conseguiu evitar que a traseira muito solta do XM se atravessasse fora de controlo, logo na travagem para a primeira curva. A situação não melhorou a partir daí, com o piloto a não conseguir dominar o pesado e volumoso SUV como era suposto, o que acabou por originar um despiste que deixou a frente desfeita e a traseira a necessitar de uma reparação considerável. Menos mal que a BMW encarou este desaire com um espírito optimista, prometendo tentar alcançar o recorde de novo no Verão.