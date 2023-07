Não serão demasiadas as pessoas que em Portugal se lembram vividamente dos Gladiadores Americanos. O programa foi por cá transmitido nas tardes da SIC a partir de 1993 (um ano depois do lançamento do canal) e mesmo eu, na altura com oito anos e espectador semi-assíduo, tenho apenas memórias relativamente difusas do que lá se passava. A forma mais simplista de explicar o conceito é que era uma mistura de Jogos Sem Fronteiras com Wrestling, com muito menos Eládio Clímaco e bastante mais agressividade. Em cada episódio, os Concorrentes (pessoas “normais” que se propunham a desafiar os rivais) tinham de enfrentar os membros da equipa de Gladiadores residente do programa em provas que incluíam lutas de cotonetes gigantes enquanto se equilibravam numa plataforma elevada (quem caísse, perdia), arremessar-se agarrado a uma corda para tentar desequilibrar o Gladiador de uma plataforma elevada ou fazer a chamada luta livre numa plataforma elevada (estamos a notar um padrão?).

Mas será que o mundo precisa de uma série documental de cinco episódios sobre a criação e legado deste absurdo programa? Em boa verdade, o lançamento da Netflix desta semana sucede em menos de um mês a outro da ESPN sob a sua premiada chancela de documentários desportivos “30 for 30” que, em duas partes e um total de quatro horas, dedicou-se sobretudo a tentar descobrir as reais e controversas origens de “American Gladiators”. Não é esse o foco deste “Forte e Feio” (“Muscles & Mayhem” no original) que, por sua vez, decide dar ênfase e voz às estrelas do programa.

[o trailer de “Forte e Feio”:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.