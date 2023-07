Na vida prática, a relação entre meios e fins não é tão simples como nos dicionários. Sob a aparência de termos as coisas mais ou menos organizadas — fazemos isto para chegar àquilo e queremos aquilo para obter aqueloutro — é possível que o fundo do nosso coração corresponda a um emaranhado confuso e instável de afeições, propósitos, prioridades cuja ordem real nos é desconhecida.

Um exemplo disto aparece nos Discursos de Epicteto e diz respeito ao Estudante de Filosofia — que, pelos vistos, já no século I tinha tendência a ser uma paródia de si próprio. Inspirado pelo “divino” Sócrates, consciente da centralidade da ética no estoicismo, o Estudante entra na escola estóica com um intuito ambicioso. Reconheceu que a vida comum corresponde a uma forma de insanidade e quer tornar-se sábio. O estudo da filosofia é o meio escolhido para chegar à sabedoria; é, para usar a imagem de Epicteto, o caminho de regresso a casa. Mas o caminho é longo e há estalagens em que é preciso parar, para poder prosseguir da melhor maneira. A estalagem da Lógica, por exemplo, onde se aprende a ver bem.

O tempo vai passando. O destino continua longe e as estalagens, apesar de tudo, são agradáveis; o Estudante deixa-se ficar numa ou noutra um pouco para lá do razoável; ganha familiaridade com o lugar, afeiçoa-se às tarefas concretas e absorventes que ali o ocupam. Quando dá por si, a metamorfose está consumada: aquele que perseguia a verdade brinca agora aos silogismos. Foi raptado pelos meios, que se assumiram como fins. Foi seduzido pelas ferramentas, que esmagaram o primeiro amor. O Estudante de Filosofia, o discípulo de Sócrates, acaba então como uma caricatura patética do projecto original, um maníaco das disputas técnicas, em vez do homem excelente que sonhou um dia ser.

