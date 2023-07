A FilmEU, que junta oito instituições universitárias europeias dedicadas às indústrias culturais e criativas, vai receber um financiamento de 12,8 milhões de euros da Comissão Europeia, anunciou a Universidade Lusófona esta terça-feira.

“Este significativo investimento solidifica o apoio dedicado da Comissão Europeia à FilmEU Alliance, marcando um momento crucial no avanço da educação artística e cultural em toda a Europa”, refere a Universidade Lusófona, que lidera aquela aliança de instituições universitárias europeias.

A FilmEU Aliance, criada em 2020, incluía inicialmente, além da Lusófona, a Luca School of Arts, na Bélgica, o IADT – Dún Laoghaire Institute of Art Design and Technology, na Irlanda, e a TLU – Tallinn University, na Estónia.

“Respondendo ao apelo da Comissão Europeia para aprofundar, expandir e intensificar a cooperação existente”, a FilmEU Alliance passou a integrar recentemente a VSMU – Academy of Performing Arts, na Eslováquia, a LMTA – Academia Lituana de Música e Teatro, na Lituânia, a VIA University College, na Dinamarca, e a NATFA (Academia Nacional de Artes Teatrais e Cinematográficas) – Krustyo Sarafov, na Bulgária.

De acordo com a Universidade Lusófona, “esta melhorada parceria consolidará as diversas especialidades e disciplinas representadas nas indústrias culturais e criativas, fortalecendo ainda mais a posição da Europa como líder global em educação, investigação e inovação nos domínios das indústrias culturais e criativas”. A FilmEU, com o apoio do programa Erasmus e das Universidades Europeias, “faz a ponte entre instituições e países, promovendo uma metamorfose do setor terciário nos estados membros“.

Esta aliança universitária dedica-se “à promoção de atividades de ensino, inovação e investigação de alto nível no campo multidisciplinar do Cinema e Artes dos Media”, e “visa consolidar o papel significativo da Europa como líder mundial nas indústrias culturais e criativas”.