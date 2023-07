Quem conseguiu combinar prazer, trabalho, carisma e muita simpatia em Wimbledon na tarde desta terça-feira? A princesa de Gales certamente. Fã assumida de ténis e patrona do The All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), fez a sua primeira aparição na edição de 2023 deste famoso torneio. Mas a resposta só fica completa com Roger Federer.

O tenista suíço foi o protagonista de uma cerimónia especial em sua homenagem, depois de se ter terminado a carreira no ano passado. Federer sentou-se na bancada do torneio, na Royal Box, com a princesa de Gales de um lado e a sua mulher do outro e foi muito aplaudido por todos os presentes. Federer venceu Wimbledon oito vezes na sua carreira e terá uma relação de amizade com a princesa, com quem partilha alguns projetos.

A princesa apresentou mais uma vez um look vencedor com a combinação de verde e branco. Mas o que à partida parece uma simples conjugação de cores frescas, pode também ser obra da mestria de Kate na arte do guarda-roupa. Afinal a primeira lembra-nos a relva que caracteriza o torneio britânico e a segunda é também uma imagem de marca e a cor obrigatória do dress code dos atletas. A princesa usou um blazer verde pastel com inspiração vintage, lapelas e botões brancos assinados pela casa francesa Balmain, que combinou com uma saia de pregas branca de comprimento midi e os seus sapatos de salão habituais em branco.

A princesa também assistiu a uma partida de ténis feminina entre Katie Boulter e Daria Saville. Nesta altura teve de se proteger da chuva, mas nem esta intimidou o brilho de Kate, que abriu um chapéu de chuva próprio do torneio de Wimbledon e a condizer com o seu look, em verde e roxo.

No final do mês de junho, os organizadores do torneio de Wimbledon partilharam na um vídeo que resume uma visita da princesa de Gales ao local do torneio. Kate foi recebida por Roger Federer e esteve com os jovens que formam a equipa de assistentes dos jogos. A princesa vestiu-se a rigor para o desporto em causa e até defrontou a estrela do ténis numa pequena partida.