As cidades são um compósito de tempos, onde camadas e camadas de passado se sobrepõem e as ruínas de um império morto podem servir para erigir novas casas para gente simples, podem servir de sustentáculo a novas ruas e estradas que um dia serão também elas engolidas por um cataclismo. É nessa condição de monumento e símbolo das eras pretéritas, que voltam à luz mais tarde ou mais cedo, que o Teatro Romano de Lisboa espera ser olhado e conhecido. Descoberto após o Terramoto de 1755, depois de séculos parcialmente subterrado, este Teatro, datado do século I d.C, é o mais antigo do país, ainda que a sua existência, na rua de S. Mamede, perto da Sé, passe despercebida à maioria dos transeuntes.

Numa tentativa de colocar este espaço ao serviço da cultura da cidade, Lídia Fernandes, a coordenadora do Museu de Lisboa — Teatro Romano, tem, desde 2016, devolvido a esta “sala” ao ar livre, a possibilidade de ser de novo um chão para dar a ver repertório clássico grego e latino. Este ano, a escolha recaiu em Plauto e na peça A Comédia dos Burros, escrita há mais de dois mil anos, que se estreia esta quarta-feira, dia 5, e fica em cena até 29 de julho.

