Marcelo sentiu-se mal e foi transportado para o Hospital de Santa Cruz. Costa já falou com PR que "está otimista"

Marcelo Rebelo de Sousa sentiu-se mal na Faculdade de Ciências e Tecnologia, no Monte da Caparica, esta quarta-feira, e terá desmaiado, avançou o Correio da Manhã e confirmou o Observador. Em comunicado, a Presidência da República confirmou que o chefe de Estado teve uma “indisposição” e “foi ao Hospital de Santa Cruz por precaução”. O primeiro-ministro já falou com o Presidente ao telefone e diz que Marcelo “está muito otimista”, “bastante bem disposto” e “com sentido de humor”.

António Costa soube do que aconteceu pela ministra da Ciência, que estava no mesmo evento onde o Presidente desmaiou, tendo sido retirado para uma sala do laboratório da universidade. Marcelo aguardou no local pelos bombeiros, que o transportaram até ao Hospital de Santa Cruz. Já recuperado, o Presidente fez toda a viagem de ambulância ao telemóvel — o chefe da Casa Civil viria a confirmar que recebeu um telefonema de Marcelo nesse período de tempo.

O Presidente da República chegou ao Hospital de Santa Cruz, em Oeiras, às 16h06, numa ambulância dos bombeiros da Trafaria, que seguia à frente de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e de um carro com os seguranças.

De acordo com a agenda oficial do chefe de Estado, este evento não estava programado, mas a Universidade Nova de Lisboa confirmou ao Observador que Marcelo Rebelo de Sousa estava no local para a inauguração do Laboratório de Nanocaracterização e Materiais Avançados da Faculdade de Ciências e Tecnologia, juntamente com a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e com a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

Marcelo “está bem disposto”

O chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, falou à porta do hospital com os jornalistas para garantir que Marcelo Rebelo de Sousa se encontra bem de saúde e que irá realizar exames médicos. “Está bem disposto, já falei com ele, não queria que anulássemos a agenda da tarde nem nada”, afirmou.