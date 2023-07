Um cliente muito especial da Ferrari, que acumula esta característica com o facto de ser multimilionário, encomendou à marca italiana um exemplar único de um coupé de dois lugares com motor V8 biturbo central, que foi denominado pelos italianos KC23. Além de ter necessitado de três anos para ser desenvolvido, o novo modelo não está homologado para circular na via pública, podendo apenas ser utilizado em pista.

Apesar da eficiência, agilidade e rapidez do Ferrari de competição mais ganhador da história da marca, entre os derivados de modelos de série, foi o 488 GT3 EVO, que ainda hoje defende as cores da marca italiana nas provas de GT3 e no Mundial de Resistência (WEC), a Ferrari afirma que o novo KC23 é ainda melhor do que o 488 GT3 EVO em que está baseado, para maximizar o prazer do seu orgulhoso proprietário.

O novo modelo foi concebido pela divisão de Projectos Especiais da Ferrari, que recentemente provou o seu potencial de criar veículos sob medida e de acordo com as especificações de clientes particularmente exigentes, ao apresentar modelos como o SP48 Unica, baseado no F8 Tributo, ou o SP51, que tem origem no 812. As alterações na carroçaria são evidentes, mas o que chama mais a atenção são as novas portas que abrem em borboleta, habitualmente vistas apenas nos hipercarros da marca fundada por Enzo Ferrari. A gigantesca asa traseira do KC23 promete colá-lo ao solo, especialmente nas curvas de média e alta velocidade.

Curiosamente, este exemplar único do KC23 é entregue com dois jogos de jantes, sendo que as mais utilizadas serão as de 18”, destinadas a montar pneus slicks (ou de chuva, consoante o caso) para serem utilizados em circuito. Para que o novo Ferrari fique ainda mais apaixonante, a marca avança com um conjunto de jantes de 21” à frente e 22” atrás, para que a “máquina” sobressaia entre os restantes bólides na garagem. Lá dentro, cativa a atenção do roll-bar integral, o volante tipo yoke e os ecrãs que permitem ver para trás, uma vez que não existe vidro traseiro.

O motor continua a ser o 3.9 V8 biturbo e deverá debitar mais potência do que a versão de série do 488 Pista, que atinge 721 cv. O facto de não ter de respeitar as mesmas (exigentes) normas de poluição e ruído, uma vez que se trata de um carro que só pode rodar em pista, explica que surja um incremento no débito do motor. O novo KC23 será revelado ao público no Festival de Velocidade de Goodwood, de 13 a 16 de Julho, para depois rumar ao Museu da Ferrari, em Maranello, onde estará exposto entre 1 de Agosto e 2 de Outubro, para depois ser entregue ao cliente.