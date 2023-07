O aviso é da Agência Espacial Europeia: a Europa deve preparar-se para um mês de julho muito quente, “sufocante” mesmo. Isto depois de as temperaturas ter subido bem acima dos 45 graus em várias regiões de Espanha e Itália, numa onda de calor que está a atravessar a Europa e atingir também países menos habituados a temperaturas extremas, como a Alemanha ou a Suíça. Em Espanha, algumas regiões da Extremadura, região tradicionalmente quente e seca e que faz fronteira com Portugal, registaram temperaturas no solo superiores a 60 graus Celsius, como revelou o Copérnico, serviço europeu de observação da Terra. Para já, a maioria parte de Portugal, à exceção do Vale do Guadiana e da Madeira, escapa a temperaturas extremas.

A vaga de calor extremo que está a varrer o Velho Continente está a ser causada, explica a Agência Espacial Europeia (ESA) numa nota divulgada esta quinta-feira, pelo anticlone Cerberus, vindo do deserto do Saara, e que está a fazer disparar os termómetros em várias zonas da Europa Central e do Sul. Em Itália, a ESA estima que as temperaturas subam acima dos 40 graus em grande parte do país (no início da próxima semana, a capital, Roma, poderá atingir os 42 graus), podendo atingir os 48 graus celsius nas ilhas da Sicília e da Sardenha.

