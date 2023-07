É sabido que o El Niño, um fenómeno cíclico responsável pelo aumento das temperaturas a nível global, já começou. A sua chegada oficial foi anunciada a 8 de junho pela Agência norte-americana de Observação Oceânica e Atmosférica (NOAA) que assinalou que o seu reaparecimento este ano “poderia levar a novos recordes de temperatura” em algumas regiões. Mas, e em Portugal? Também haverá consequências?

O El Niño está associado ao aquecimento das temperaturas da superfície no centro e leste do oceano Pacífico tropical. Como o IPMA explica, é um “fenómeno oceano-atmosférico que afeta o clima regional e global e que influencia a circulação geral da atmosfera”. Ou seja, tem uma influência no clima a nível global.

#ElNiño is a natural climate pattern associated with warming ocean surface temps in the central and eastern tropical Pacific Ocean. But it takes place in the context of a climate changed by human activities.

WMO declares onset of El Niño conditions: https://t.co/lF4HUL5ZZK pic.twitter.com/dpg5CaOprc

