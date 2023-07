Até aqui, os clientes norte-americanos da Mercedes, que habitam nos EUA e no Canadá, tinham acesso a um sistema de ajuda à condução que era negado aos europeus. Referimo-nos ao sistema que efectua mudanças de faixa automáticas, ultrapassando o veículo da frente quando este circula mais devagar, sem intervenção do condutor, e que agora passa igualmente a estar disponível para os condutores do Velho Continente.

“O Automatic Lane Change já está disponível nos EUA e estamos muito contentes de o poder introduzir igualmente na Europa”, afirmou o chief technology officer da Mercedes, Markus Schäfer.

A tecnologia que permite mudar de faixa de rodagem automaticamente está incluída no Nível 2 de condução autónoma da Mercedes e vai arrancar no Classe E. Só é possível para os clientes que adquiram os serviços MBUX Navigation e Active Distance Assist Distronic com Active Steering Assist, quando circulem a velocidades entre 50 e 140 km/h, exclusivamente em autoestradas com pinturas das faixas em evidência.

Apesar da ajuda deste sistema de Nível 2 de condução autónoma, os clientes da Mercedes que tenham acesso a ele devem estar sempre atentos, pois podem a todo o momento ter de assumir o controlo.

Além da mudança automática de faixa, a Mercedes aguarda igualmente a possibilidade de comercializar o seu Driver Pilot, o primeiro sistema de Nível 3 de autonomia que, a correr tudo bem, começará a ser vendido a clientes na Califórnia e no Nevada a partir de 2024, em apenas alguns modelos.