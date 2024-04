A marca chinesa de veículos eléctricos Denza foi criada em 2010 pela joint-venture formada pela Mercedes e pela BYD, em partes iguais. Desde então, a distribuição de capital foi alterada para 10%-90%, com os germânicos a reduzirem a sua quota, o que não impediu a marca de possuir hoje uma gama considerável e de estar a agendar ainda para este ano o lançamento de mais um modelo. Ao que tudo indica, trata-se de uma berlina topo de gama que iniciará as entregas a clientes ainda em 2024.



O novo veículo, que parece uma berlina de dimensões generosas com ar de coupé, foi apanhado a circular na via pública, devidamente camuflado, suscitando grande curiosidade junto dos transeuntes, segundo a imprensa local. O líder do projecto, o alemão Wolfgang Egger, que já vimos como designer da Audi e da Lamborghini, caracterizou o estilo do novo modelo como “simultaneamente luxuoso e espirituoso”, sendo evidentes as preocupações aerodinâmicas.

De momento, a Denza tem no mercado dois SUV que concorrem com o Model Y da Tesla, um dos modelos mais apetecidos do mercado chinês, nomeadamente o N8 e o N7, com a marca a ter lançado em Março a mais recente geração deste último modelo. E, para o tornar mais competitivo, bem como pelo facto de a venda de veículos estar em queda na China, sobretudo os eléctricos mais caros, viu-se obrigada a baixar o preço em 20% face à geração anterior.

A reacção do mercado à redução do preço não se fez esperar, à semelhança do que também acontece nos mercados ocidentais, com a Denza a vender 3378 unidades no dia de lançamento do novo N7, ultrapassando os 1810 veículos comercializados no melhor mês do modelo, o que teve lugar em Setembro de 2023, de acordo com o chinês CnEVPost. A BYD avança que com a redução de preço permitiu à Denza vender 10.279 unidades no primeiro trimestre de 2024, valor pequeno mas que ainda assim representa um incremento de 123%, comparando com o mesmo período do ano anterior.

O Denza N7 é agora comercializado por 239.800 yuan, cerca de 30.580€, em vez dos anteriores 301.800 yuan (38.500€). Já o Model Y, que em Portugal (e na Europa) arranca nos 44.990€ já com IVA, é proposto na China a partir de 263.900 yuan, ou seja, aproximadamente 36.650€.