Quase 60% dos inquiridos numa sondagem divulgada esta quinta-feira consideram que o estado do país é mau ou muito mau. No entanto, o PSD não é alternativa ao atual governo para mais de metade dos participantes na sondagem, realizado pela Aximage para o DN, JN e TSF. A habitação é a maior preocupação dos inquiridos.

No dia em que se realiza, no parlamento, o debate anual do Estado da Nação, esta sondagem mostra que a maior parte dos inquiridos reprova a situação em que o país se encontra. 59% considera o estado do país mau ou muito mau, enquanto apenas 17% fazem uma avaliação positiva e considera o estado do país bom ou muito bom.

Apesar do diagnóstico maioritariamente negativo, subiu a percentagem de inquiridos que acredita que o governo de António Costa vai cumprir a legislatura até ao fim, isto é, até ao outono de 2026: são agora a maioria dos inquiridos (56%) quando, na última sondagem da Aximage — realizada depois da crise política que envolveu o governo e o presidente da República — ‘apenas’ 44% consideravam que a legislatura seria levada até ao fim. Neste sentido, diminuiu também, de forma considerável, a percentagem de inquiridos que acredita que vão existir eleições antecipadas (de 42% para 28%).

O PSD continua a não se conseguir afirmar, perante os portugueses, como alternativa ao atual governo. 54% respondem que o maior partido da oposição não é alternativa (mais 2% do que em maio, sendo que um quarto são eleitores socias-democratas), contra 33% que consideram que sim.

A habitação é a área que recolhe a maior percentagem de opiniões negativas dos inquiridos. Segue-se a educação (com 62% de opiniões negativas), a economia (60%) e a saúde (55%).