O filme “Challengers”, do realizador italiano Luca Guadagnino, que iria abrir em agosto o festival de cinema de Veneza, em Itália, foi retirado da programação por causa da greve dos atores que decorre nos Estados Unidos, revelou a imprensa especializada.

O festival tinha anunciado no início de julho que a abertura seria com “Challengers”, protagonizado por Zendaya, mas nesta sexta-feira, revelou que o filme de Luca Guadagnino foi retirado “na sequência de uma decisão da produção”. Em declarações à publicação Indiwire, fonte oficial da plataforma e produtora Amazon Prime Video explicou que o filme foi retirado por causa da greve decretada na semana passada pelo sindicato dos atores dos Estados Unidos. Em comunicado, o festival de Veneza revelou que a abertura da 80.ª edição será com o filme “Comandante”, de Edoardo De Angelis.

A retirada do filme de Lucca Guadagnino, uma produção norte-americana, é apenas uma das consequências da greve encetada pelo sindicato SAG-AFTRA, que representa cerca de 160.000 atores e profissionais de cinema e televisão. Esta paralisação junta-se à greve que decorre desde maio dos argumentistas que trabalham em Hollywood. Esta deverá ser a maior paralisação da indústria do cinema e audiovisual dos Estados Unidos dos últimos 60 anos, e deverá ter repercussões durante os próximos meses, com adiamento de produções e estreias.

Na semana passada, depois de falhadas as negociações com a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP), em representação dos principais estúdios de produção, como Disney, Paramount, Warner, Sony, Netflix e Amazon, o sindicato lembrou que na última década a remuneração dos atores foi “severamente desgastada pela ascensão do ecossistema de streaming“, e o desenvolvimento da Inteligência Artificial passou a representar “uma ameaça existencial para as profissões criativas“.

O sindicato lamentou ainda que a aliança que representa os estúdios de cinema e televisão se tenha “recusado a reconhecer que as enormes mudanças na indústria e na economia tiveram um impacto negativo sobre aqueles que trabalham”.

O festival decorrerá de 30 de agosto a 9 de setembro e a programação oficial será anunciada ainda este mês.