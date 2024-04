Paulo Carneiro está na Quinzena dos Cineastas de Cannes

Há mais um filme português no programa da 77.ª edição do Festival de Cannes. Trata-se da nova longa-metragem de Paulo Carneiro, A Savana e a Montanha, selecionada para a prestigiada secção paralela do festival, a Quinzena dos Cineastas, que decorre de 15 a 23 de maio, em Cannes, França, anunciou esta terça-feira Julien Rejl, diretor artístico da Quinzaine.

É o terceiro filme do realizador português, que sucede a Bostofrio (2018) e Via Norte (2024). A Savana e a Montanha, longa-metragem de Paulo Carneiro, passa-se na aldeia de Covas do Barroso, em Boticas, distrito de Vila Real. “É uma coboyada em Trás-os-Montes contra aquela que eles dizem vir a ser a maior mina de lítio da Europa. Numa região que é património mundial agrícola pelas Nações Unidas. É um filme que acompanha a luta das pessoas dali de Covas do Barroso contra a instalação de uma empresa de mineração multinacional”, contava o cineasta ao Observador em janeiro.

O “filme de cowboys” é produzido pela BAM BAM Cinema, em Portugal e foi co-produzido pelo Uruguai, através da La Pobladora Cine de Alex Piperno e é distribuído internacionalmente pela Portugal Film — Agência Internacional de Cinema Português e nacionalmente pela No Comboio.