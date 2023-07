Este sábado foi o primeiro dia de reposição dos controlos documentais de fronteiras em Portugal e, no relatório do Sistema de Segurança Interna, destaca-se a recusa de entrada a 17 cidadãos. Houve ainda duas detenções nas fronteiras aéreas, sendo uma delas por tráfico de menores.

Nas fronteiras terrestres, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) fiscalizou 1080 viaturas, um comboio e 2982 pessoas. Esta autoridade recusou a entrada no país a 17 cidadãos, 15 por via terrestre e mais duas por via aérea, sendo a falta de documentação o principal motivo. Nenhuma embarcação foi fiscalizada e nas fronteiras marítimas o SEF não tem dados registados deste primeiro dia de controlo de fronteiras. A Guarda Nacional Republicana (GNR) fez 13 ações de fiscalização nas fronteiras terrestres e registou 13 contraordenações, um crime e fez uma detenção.

Segundo o relatório com os dados deste primeiro dia, pelo controlo das fronteiras aéreas passaram 74.341 cidadãos de 463 voos, sendo 5274 destas pessoas provenientes do espaço Schengen. O SEF registou duas detenções, uma por tráfico de menores do aeroporto de Lisboa e outra por fraude documental e permanência ilegal no aeroporto de Faro.

Os resultados da fiscalização na segurança rodoviária feita pela GNR dão conta de 5329 condutores fiscalizados, houve 145 acidentes, quatro mortes e um ferido grave. Houve ainda 169 registos de excesso de velocidade e 70 de excesso de álcool.

Os controlos documentais de fronteiras foram repostos em Portugal, a propósito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). A situação manter-se-á até às 00h00 de 7 de agosto. O controlo é feito nas fronteiras aéreas, marítimas e terrestres. Quanto a estas últimas há 21 pontos de passagem autorizados entre Portugal e Espanha, nos quais a fiscalização cabe ao SEF e à GNR.