Foi num almoço privado no início do verão na Casa Branca que o antigo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Barack Obama, deixou uma advertência a Joe Biden. O recandidato democrata deve ter em atenção o capital político do também antigo Chefe de Estado, Donald Trump, que tem seguidores leais e meios de comunicação sociais alinhados com a sua candidatura.

De acordo com o que apurou o Washington Post, Barack Obama avisou ainda que um país polarizado pode ajudar Donald Trump a chegar novamente à Casa Branca — e, neste clima, o republicano pode ser visto como o candidato ideal para muitos eleitores, muito mais do que os democratas avaliam.

Apesar das advertências, Barack Obama prometeu, durante o almoço que ocorreu na Casa Branca, que ajudará e fará de tudo ao seu alcance para que o atual Presidente seja reeleito. Sendo uma figura consensual entre democratas, a promessa de Barack Obama aliviou Joe Biden, que tem tentado garantido apoios dentro do Partido Democrata.

Para mais, o antigo Presidente norte-americano de 2008 a 2016 sublinhou que a preocupação dele não se relaciona com a capacidade de Joe Biden se afirmar politicamente, mas antes com a força que Donald Trump tem angariado dentro do Partido Republicano — e que pode extravasá-lo.

A apreensão de Barack Obama também se reflete nas sondagens. As mais recentes revelam que a corrida à Casa Branca será renhida e algumas delas dão a vitória a Donald Trump.

Ao Washington Post, o assessor de Barack Obama, Eric Schultz, rejeitou comentar o almoço, mas sublinhou que o ex-Presidente está ativamente a apoiar Joe Biden. “Colocamos grande ênfase em encontrar maneiras criativas para chegar a novas audiências, especialmente ferramentas que podem estar ligada ao mobilização de voto”, afirmou.

Fica assim garantida a presença política de Barack Obama na campanha democrata para as presidenciais de 2024 — e estará presente num evento de angariação de fundos já em agosto. Em reação, TJ Ducklo, porta-voz do atual Chefe de Estado, agradeceu o apoio do antigo Presidente: “O Presidente Biden está grato pelo apoio sem limites e olha com entusiasmo por poder fazer campanha ao lado de Obama para ganhar em 2024 e concluir o trabalho para o povo norte-americano”.

Além da questão das presidenciais de 2024, durante o almoço, Barack Obama e Joe Biden trocaram impressões sobre assuntos políticos e também falaram sobre as famílias de cada um.