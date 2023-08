O Ministério Público da Costa Rica abriu uma investigação contra o Presidente Rodrigo Chaves e vários membros do governo por “tráfico de influência“, indicou terça-feira fonte judicial à agência noticiosa France-Presse (AFP).

A investigação foi aberta na sequência de uma queixa apresentada a 25 de julho por Leonel Baruch, homem de negócios costa-riquenho, contra Rodrigo Chaves, que está a ser investigado por alegadamente ter influenciado o processo de divórcio e de custódia dos filhos do empresário.

Baruch é presidente do banco costa-riquenho Corporación BCT e membro do conselho de administração do meio de comunicação CR Hoy, que tem sido criticado por Chaves.