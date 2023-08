DAY OUT

Índigo, Bar 6 Foz do Lizandro, Rua do Passadiço, 2655-130 Mafra. Sábado, 5 de agosto, entre as 18h e as 6 da manhã. Bilhetes a partir de 20 euros

Para dançar 12 horas seguidas longe da JMJ: este sábado, o casamento entre o Ministerium, em Lisboa, e o Índigo, na Foz do Lizandro, será palco de uma festa para dançar até doerem as cruzes (salvo seja!). Para quem quer dar ao pé longe da confusão da Jornada Mundial da Juventude 2023, o DAY OUT acontece entre as 18h e as 6 da manhã — do pôr ao nascer do sol — com Kokeshi, Bernardo Vaz, Helio, Manuel Cotta e Tiago no cartaz. Os bilhetes para a segunda leva estão à venda no site da 3cket por 20 euros. Se não chegar a tempo da segunda, o preço da terceira sobe para 30 euros.

Nood

Avenida Defensores de Chaves 55, 1000-112 Lisboa. Abre todos os dias, do meio-dia às 23h

Para provar sabores asiáticos sem sair de Lisboa: o Nood abriu um novo spot no Saldanha, que já está de portas abertas para receber todo o tipo de esfomeados, tenham eles tentado ou não fugir da capital no fim de semana em que a mesma recebe o Papa Francisco. No menu, há gyozas de bacalhau (5,15 euros), Gyu Neji — espetadinhas de bife marinadas em kimchee — (5,30 euros), Katsu Don — arroz de jasmim com peito de frango panado — (12,85 euros), Tsukune Don — arroz salteado no wok com almôndegas e molho BBQ — (11,95 euros), vários tipos de ramen e pad thai, sem faltar espaço para as sobremesas, entre elas o crème brûlée de sésamo (3,80 euros).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Azar Azar

Casa das Artes Bissaya Barreto, Avenida Sá da Bandeira 83, 3000-351 Coimbra. Tel.: 912 624 531. Sábado, 5 de agosto, a partir das 21h30. Bilhetes a partir de 10 euros

Para um concerto no jardim: a Casa das Artes Bissaya Barreto recebe no sábado Azar Azar, projeto do músico portuense Sérgio Alves, para mais uma edição dos Concertos no Jardim. É a apresentação de “Cosmic Drops”, disco de jazz groovy desenhado, nas palavras do projeto, para “fazer qualquer um viajar”. Os bilhetes estão em pré-venda na Ticketline por 10 euros, mas também podem ser comprados na bilheteira da Casa no próprio dia por 12 euros.

Mesa de Lemos

Passos de Silgueiros, 3500-541 Silgueiros, Viseu. Abre quarta e quinta-feira, das 20h à meia-noite, sextas-feiras e sábados, do meio-dia às 15h e das 20h à meia-noite, e aos domingos, do meio-dia às 15h. Tel.: 961 158 503

Para experimentar um menu com loiças concebidas à sua imagem: em pleno coração do Douro, o Mesa de Lemos tem um novo menu de verão inspirado na floresta que se avista pela janela. Quase que em périplo pelo país, percorre alguns dos melhores produtos nacionais da época. Do Centro vem a enguia; da costa o besugo; dos Açores o cherne; da Serra do Caramulo o cabrito; da Serra da Estrela o requeijão; das Beiras o pêssego; e da própria Quinta de Lemos servem-se à mesa os morangos. De fora só vem o bacalhau, uma tradição portuguesa que chega da Islândia para ser transformado nas mãos de Diogo Rocha. A par do menu, o chef concebeu à sua imagem a loiça onde o mesmo chega à mesa, concretizada por Geraldine de Lemos, filha filha do mentor da Quinta de Lemos e do restaurante, Celso de Lemos. O novo menu de verão vem em três formatos de degustação: Menu do Chef, com 8 momentos (145 euros), Menu de Lemos, com 6 momentos (115 euros), ambos podem ser suplementados com Quinta de Lemos; e o Menu Criança (45 euros).

Brunch Electronik Portimão

NoSolo Água, Marina de Portimão, S/N, 8500-843 Portimão. Sábado, 5 de agosto, a partir das 14h. Bilhetes entre 30 e 90 euros

Para a estreia do Brunch Electronik em Portimão: para quem anda pelo Sul, o evento de música eletrónica chega pela primeira vez a Portimão este sábado e instala-se no NoSolo Água, na marina. No line-up estão Wade, Nic Fanciulli, Miguel Rendeiro B2B Pedro Tabuada, Pedro Vasconcelos e Pippa, com as portas a abrirem pelas 14 horas. Os bilhetes podem ser comprados, por exemplo, na Ticketline por 30 euros, mas os mais vorazes podem antes optar pelos bilhetes de 90 euros com acesso ao backstage, que incluem bar exclusivo, casas de banho privadas e acesso ao palco.

“Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó”

Salas de cinema por todo o país

Para conhecer o passado do colar que está na família Bourbon de Linhaça há mais de 3500 anos: “há cenas com fardos de palha, confrontos de espadas e outras coisas que aleijam”, promete o realizador Manuel Pureza sobre a adaptação ao cinema da série de sucesso da RTP. “Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó” estreou-se nas salas de cinema portuguesas esta quinta-feira com a história do bem mais precioso da família Bourbon de Linhaça. O enredo recua 3500 anos para recordar a “velha lenda” da peça de ourivesaria “mais importante da História de Portugal”, e de como a mesma foi parar às mãos destes escalabitanos endinheirados. Rui Melo, Gabriela Barros, Diogo Amaral, Marco Delgado, Sofia Sá da Bandeira, Manuel Cavaco, Carla Andrino, Diogo Infante ou José Raposo, entre outros, compõem o elenco deste spin-off, produzido pela Coyote Vadio em parceria com a NOS Audiovisuais.

Nenhum Sítio é Deserto

Fundação Calouste Gulbenkian, Avenida de Berna, 45A, 1067-001 Lisboa. Até 11 de dezembro, todos os dias, das 10h às 18h. Entrada livre

Para conhecer a obra emblemática de Siza Vieira: “Nenhum sítio é deserto”, celebre aforismo formulado pelo arquiteto português, dá nome a uma exposição patente na Gulbenkian até 11 de dezembro. Nela, dá-se a conhecer o projeto de Álvaro Siza Vieira para a Piscina de Marés de Leça da Palmeira através de desenhos, fotografias, vídeos, maquetas e objetos, muitos deles inéditos, que permitem aos visitantes reconstituir a narrativa crítica do processo de construção e reabilitação do edifício, classificado como Monumento Nacional em 2011. O complexo da Piscina de Leça da Palmeira foi desenhado e construído entre 1960 e 2021, resultado de consecutivas encomendas e revisões que ditaram o seu crescimento, desde a edificação de um tanque de marés até à recente renovação e extensão. A entrada é livre.

Torel Sunset Sessions

Rua da Restauração 336, 4050-501 Porto. Todas as sextas-feiras de agosto, das 18h30 às 21h30. Entrada livre

Para terminar o dia com um pezinho de dança: o Torel Sunset Sessions regressa ao Torel Avantgarde esta sexta-feira, com DJ set ao cair do sunset (rima não intencional). Para terminar o dia na varanda dar um pezinho de dança com um cocktail na mão, a festa é das 18h30 às 20h30 e a entrada é livre. Pedro e Valério, Rita Lumière e Mok Groove são alguns dos DJs que vão estar na cabine até ao fim do mês. Quem quiser, pode ficar para jantar no restaurante Tenro by Digby, com vista para o rio Douro.

The Vintage House

Rua António Manuel Saraiva, 5085-034 Pinhão. Tel.: 220 133 185. Email: reservations@vintagehousehotel.com.

Para beber cocktails e dar mergulhos numa piscina a olhar para o Douro: o que mais se pode pedir para um fim de semana de verão? A nova proposta de alojamento é do The Vintage House, no coração do Pinhão, rodeado por colinas e montanhas cobertas de vinhas. O programa “Vintage Special — Summer Edition” começa com um copo de vinho à chegada e continua no Library Bar, onde se servem cocktails à la carte, tábuas de queijos, enchidos, saladas, tostas com chips, pregos, bifanas e hambúrgueres caseiros. Para uma refeição de maior sustento, o Restaurante Rebelo abre ao almoço e ao jantar para por na mesa sabores da região com o dedo contemporâneo do chef Carlos Marques. Já o buffet de pequeno-almoço com pratos doces e salgados é servido no Salão do Rio. O programa pode ser consultado no site e é válido até ao fim de agosto. Inclui uma refeição, pequeno-almoço e crédito de 15 euros no bar, com valores a começar nos 330 euros por noite para duas pessoas.

Palaphita

Bosque da Casa da Guia, Avenida Nossa Senhora do Cabo 101, 2750-374 Cascais. Abre às sextas-feiras e sábados, do meio-dia às 22h, e de domingo a quinta-feira, entre o meio-dia e as 21h.

Para dar ao dente com um cachorro de camarão (porque não?): não é bem um cachorro tradicional, até porque aqui o hotdog chama-se hotcold, perdeu a salsicha e ganhou em substituição um recheio carregado de frescura, embora possa fazer estremecer os puristas da iguaria americana. Na Casa da Guia, em Cascais, o Palaphita tem um novo menu de verão com Hotcold de Camarão, recheado com salada de camarão com aipo, maçã, cebola roxa e maionese. Se preferir deixar esta experiência gastronómica para os amigos, há outras novidades na carta: Pica-Pau de Camarão (Camarões salteados em azeite e alho, acompanhados por batatas coradas, maionese de manjericão e compota de abacaxi), Pica-Pau de Lombo (lombo bovino picado salteado em azeite de ervas e finalizado com vinho branco, azeite balsâmico, molho inglês, mostarda e laranja, acompanhado por cogumelos, batatas, pickles artesanais de cebola roxa com açaí, maionese de castanhas brasileiras e pães) e Crocante de Bacalhau (bolinho de arroz com bacalhau, natas e queijo fundido da Serra da Estrela, servido com chutney amazónico, entre outros. Para beber, destaca-se o Verano, um mix de caipirinha com um Sacolé, gelado artesanal brasileiro servido tradicionalmente num saquinho de plástico.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.