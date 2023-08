A Alemanha acordou esta manhã com uma cama de neve pelas ruas da cidade de Reutlingen. Em pleno verão, são quatro os países do centro da Europa que estão a ser atingidos por um temporal, com fortes chuvas de granizo e cheias. Na Eslovénia e na Áustria morreram três pessoas.

Foram cerca de 30 centímetros de altura de gelo que os limpa-neves tiveram de limpar durante a manhã deste sábado na cidade alemã no sul do país. Segundo a DW News, os bombeiros locais foram chamados mais de 120 vezes durante a noite de sexta-feira para responder às ocorrências que a repentina tempestade provocou. Mais de 250 bombeiros e voluntários participaram nas operações de limpeza.

Schweres Unwetter trifft Reutlingen! ????️ Hagel & Starkregen führten zu Überflutungen & Schäden. Laub und 30 cm hoher Hagel setzten innerhalb weniger Minuten die Abflussschächte zu und Wasser strömte in Tiefgaragen, Keller und Wohngebäude. https://t.co/324East5A8 pic.twitter.com/NiE3vcIzwt — Stadt Reutlingen (@StadtReutlingen) August 4, 2023

Ao gelo juntou-se uma camada de folhas de árvores que, uma vez que só começam a ser removidas pelos serviços de limpeza em setembro ou outubro, entupiram o sistema de drenagem da cidade. Desta forma, quando derreteu, a água desceu para os parques de estacionamento subterrâneos, caves e edifícios residenciais, provocando inundações.

“As primeiras operações foram para resgatar pessoas fechadas nos seus carros, impossibilitadas de se moverem devido ao granizo no chão ou porque as portas [dos seus veículos] já não podiam ser abertas”, disse um porta-voz do centro de resposta a emergências, citado pela DW News.

“Quando vi as primeiras fotos nas redes sociais, pensei que eram notícias falsas, mas se olhássemos pela janela, a neve estava lá“, disse um morador, citado pelo jornal ABC.

Depois de em 24 horas ter chovido a quantidade de água que chove durante um mês, três pessoas morreram vítimas de inundações e deslizamentos de terras no nordeste e centro da Eslovénia e no sul da Áustria na sexta-feira. Segundo a DW News, as vítimas são uma mulher e dois turistas, encontrados em zonas inundadas.

Na Eslovénia, as chuvas torrenciais levaram a agência ambiental a decretar alerta vermelho máximo em todo o país. Autoestradas e linhas ferroviárias foram também cortadas, e cerca de 16 mil famílias sofreram cortes de eletricidade. Várias aldeias ficaram inacessíveis.

Também na Áustria algumas estradas foram interrompidas e as autoridades apelam para que as pessoas permaneçam em casa e evitem conduzir, exceto se for necessário.

Os meteorologistas afirmam que as chuvas fortes vão durar, pelo menos, durante as próximas 24 horas e deverão estender-se à Croácia e à Bósnia.