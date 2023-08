A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) determinou a recolha de lotes de medicamentos para a tensão arterial após terem sido “detetados valores fora de especificação nos parâmetros Doseamento e Impureza D”.

Na informação divulgada esta segunda-feira, o Infarmed especificou que mandou tirar do mercado o lote 21LN083A do medicamento Ramipril + Hidroclorotiazida Generis 2,5 mg + 12,5 mg Comprimido (n.º de registo 5778980) e do lote 22AN092A do medicamento e Ramipril + Hidroclorotiazida Generis 5 mg + 25 mg Comprimido (n.º de registo 5779384).

Face a esta situação, “as entidades que possuam estes lotes de medicamentos em stock não os podem vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução”, informou o Infarmed.

Em relação aos doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes a estes lotes, a autoridade disse que “não devem interromper o tratamento”. “Logo que possível, devem solicitar a substituição por outro lote ou pedir ao médico ou farmacêutico a indicação de um medicamento alternativo.”