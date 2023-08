O secretário-geral da ONU, António Guterres, recordou, esta quarta-feira, as vítimas da bomba atómica lançada pelos Estados Unidos em 9 de agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, e insistiu na necessidade de eliminar as armas nucleares.

“Há 78 anos, foram utilizadas armas atómicas em Nagasaki. Não devemos permitir novamente que tal devastação ocorra. A única maneira de eliminar o risco nuclear é eliminar as armas nucleares”, afirmou Guterres numa mensagem na rede social X (o antigo Twitter).

78 years ago, atomic weapons were used on Nagasaki.

We must never again allow such devastation to occur.

The only way to eliminate the nuclear risk is to eliminate nuclear weapons.

