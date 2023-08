(em atualização)

A Torre Eiffel, em Paris, foi evacuada este sábado devido a uma ameaça de bomba, avançam meios como o Le Figaro e a AFP. Foram evacuados três andares da torre, o restaurante e também o pátio.

A polícia está no local. A empresa responsável pela exploração do monumento, a Sete, fala num “procedimento habitual” em situações deste género, ainda que note que “são ocasiões raras”.

O alerta foi dado por volta das 12 horas, 11 horas em Lisboa. Por volta das 13h30 (hora local), já tinham sido retirados todos os visitantes do monumento.

O acesso ao monumento e à área circundante está fechado enquanto estiverem a decorrer as operações policiais, indica a BFMTV.

No X, antigo Twitter, é pedido à população que evite a zona da Torre Eiffel. “Foi decidida a evacuação da Torre Eiffel e do seu pátio devido a uma ameaça de bomba. A intervenção da equipa de minas e armadilhas está em curso. Por favor, evitem a área.”

⚠️ En raison d'une alerte à la bombe, l'évacuation de la #TourEiffel et de son parvis a été décidée. L'intervention des démineurs est en cours. Veuillez éviter le secteur. #Paris7 — Mairie du 7e Paris (@mairie7) August 12, 2023

A Torre Eiffel recebeu quase 5,9 milhões de visitantes em 2022, indica o site da Sete, ainda assim abaixo dos números pré-pandemia. No ano passado, os visitantes europeus representaram quase metade do total de visitantes, com os números mais significativos a vir de Itália e Espanha, ambas com cerca de 8%, seguidas pela Alemanha e Reino Unido, com 7%.