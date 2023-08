Portugal somou este domingo mais duas medalhas de bronze no boccia dos Campeonatos Europeus Paralímpicos, em Roterdão, nos Países Baixos, com Carla Oliveira e Nuno Guerreiro no pódio em BC4 e a equipa BC1/BC2 também medalhada.

Depois de falharem o acesso à final, Carla Oliveira e Nuno Guerreiro venceram uma dupla húngara pela medalha de bronze, por 4-3. Para Oliveira, é o segundo pódio em dois dias, depois do ouro na prova individual feminina.

É uma felicidade enorme, conseguir o ouro individual e complementar com o bronze. Foi uma ótima prestação e um bom regresso à competição”, declarou Carla Oliveira, que parou de praticar em desporto por ter sido mãe, no final de 2022, e aqui regressa na melhor forma.

Em declarações ao Comité Paralímpico de Portugal, Nuno Guerreiro realçou a dificuldade do encontro, “disputado até ao último parcial”, que exigiu ajustes por parte da dupla.

“Foi diferente do que esperávamos e mudámos um pouco o nosso jogo. Estamos muito satisfeitos”, revelou.

Pouco depois, a equipa composta por Cristina Gonçalves, André Ramos, já bronze no sábado em individuais, e David Araújo afastou a França por claros 8-1 para ocupar o último lugar do pódio, após ceder na meia-final ante os Países Baixos (7-3).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Esta é uma equipa renovada, temos uma boa coesão e vamos fazer o trabalho cada vez melhor”, defendeu André Ramos, que queria a final.

Perto do pódio ficou o par BC3 de Ana Sofia Costa e José Gonçalves, que acabou no quarto lugar após perder com a Grécia (3-2) o jogo decisivo.

A comitiva portuguesa chegou às sete medalhas ao todo, somando a estas o ouro de Miguel Vieira, na categoria -60 kg (J1) no judo, em que Djibrilo Iafa foi bronze, em -73 kg (J1), depois do pecúlio do boccia no sábado: ouro para Carla Oliveira (BC4), prata para Ana Correia (BC2) e bronze para André Ramos (BC1).

Os próximos lusos em prova nos Campeonatos Paralímpicos Europeus são os atletas de badminton, no caso Beatriz Monteiro, mais jovem portuguesa nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, Bruno Faria, Diogo Vilela e Inoi Ferreira, a partir de terça-feira.

Portugal está representado nos Campeonatos Paralímpicos Europeus, competição que se realiza pela primeira vez, por 26 atletas, em seis modalidades: atletismo, badminton, boccia, ciclismo, judo e ténis em cadeira de rodas.

A competição, que decorre sob a égide do Comité Paralímpico Europeu (EPC) até 20 de agosto, conta com a participação de 1.500 atletas, de 45 países, que competem em 10 modalidades.