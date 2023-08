A polícia tailandesa considera que Daniel Sancho Bronchalo, o cidadão espanhol de 29 anos que se encontra detido há mais de uma semana na Tailândia por ter matado e desmembrado o cirurgião colombiano Edwin Arrieta, agiu de modo premeditado quando assassinou o companheiro de viagem — e pode agora enfrentar a pena de morte.

O caso, que está a chocar Espanha e a provocar ondas de choque por todo o mundo, remonta ao início de agosto, quando Daniel Sancho Bronchalo, chef de cozinha espanhol de 29 anos, chegou à pequena ilha de Koh Pha Ngan, na Tailândia, para se encontrar com Edwin Arrieta, cirurgião colombiano de 44 anos, que ali tinha reservado um quarto de hotel para os dois. Alguns dias depois, Daniel Sancho comunicou à polícia tailandesa o desaparecimento do companheiro — mas acabaria por confessar às autoridades a autoria do crime e por levar a polícia a encontrar pedaços do corpo do colombiano escondidos por toda a ilha.

À polícia tailandesa, Daniel Sancho argumentou que o companheiro estava “obcecado” com ele e que o tinha enganado, levando-o a crer que iria investir na sua empresa quando, na verdade, “era tudo mentira”. “A única coisa que queria era a mim, que fosse seu namorado”, disse o jovem, acrescentando que era frequentemente ameaçado e pressionado — e que, chegando ao limite, teve um surto psicótico e matou Edwin. Mas as autoridades tailandesas desconfiaram logo dessa versão, já que havia imagens de videovigilância que mostravam Daniel a comprar facas, uma serra e sacos do lixo dias antes do crime.

