O festival Sons no Património regressa à Área Metropolitana do Porto com concertos de Sensible Soccers, Manel Cruz, B Fachada, entre outros, em locais que celebram a “riqueza e diversidade” do património da região, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a organização, a cargo da Área Metropolitana do Porto, refere que cada momento do evento pretender ser “uma viagem sonora” com música e atividades promovidas pelos municípios para “prestar homenagem” à arquitetura, artes, ofícios e à memória do passado.

Aquela que será a sexta edição do Sons no Património vai decorrer entre 2 de setembro e 4 de novembro e vai levar desde música instrumental ao indie rock, da pop ao fado e música tradicional portuguesa a lugares como uma queijaria, uma ponte, um mosteiro, uma igreja, entre outros espaços.

Este ciclo de concertos que, não apenas tem vindo a propor a música como forma de aproximação das pessoas a museus, monumentos e outros lugares patrimoniais […] é já uma marca metropolitana incontornável e um sinónimo de momentos de fruição irrepetíveis para quem reside e visita o território, gerando encontros, muitas vezes improváveis, com alguns dos melhores talentos da música feita em Portugal e os lugares da identidade de cada comunidade”, salienta, no texto, o presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues.

A programação arranca a 2 de setembro, em Vale de Cambra, com um concerto de Best Youth, no dia 9 apresenta-se B Fachada na Cividade de Terroso na Póvoa de Varzim, e dia 15, em Santa Maria da Feira, na Queijaria MAF, Manel Cruz.

Também em setembro, sobem ao palco Criatura, dia 17, na Cividade de Bagunte, em Vila do Conde, a 21 de setembro a Ronda dos Quatro Caminhos toma como sua a Praça Brandão de Vasconcelos, em Arouca, seguindo-se Serge Fritz, a 23 de setembro, na Capela de Nossa Senhora de Valinhas, em Santo Tirso, e a 24 Milhanas canta no Mosteiro de Leça do Balio.

A fechar o mês de setembro, os Sensible Soccers apresentam-se em Valongo, na Ponte de São Lázaro, no dia 29, e os José Pinhal Post-Mortem Experience atuam, dia 30, no Parque de Nossa Senhora dos Milagres, em São João da Madeira.

Em outubro, o Sons no Património apresenta no dia 1, na Maia, Lina, e Rosa Mimosa y sus Mariposas em Oliveira de Azeméis, no dia 7, Sílvio Rosado no Porto, dia 8.

O mês continua com os concertos de Palankalama, em Espinho, a 14 e no dia seguinte Jéssica Pina apresenta-se em Vila Nova de Gaia, seguindo-se Lula Pena em Gondomar dia 21 e, para encerrar outubro, na Trofa, sobe ao palco Crua, dia 22.

A programação encerra dia 4 de novembro com Zola, em Paredes, sendo que todas as atividades do Sons no Património têm entrada livre.