Britney Spears e Sam Asghari estão a caminho do divórcio, após 14 meses de casamento. O pedido para a separação legal, no qual o ator e personal trainer alega “diferenças irreconciliáveis”, deu entrada no Tribunal Superior de Los Angeles na quarta-feira. De acordo com o documento — a que a CNN teve acesso — o casal estará separado desde 28 de julho.

No seio da separação estará uma “discussão nuclear” que envolve rumores de traição por parte de Spears, avança o TMZ. De acordo com o site, a relação estava com “problemas profundos” há vários meses e Sam estaria a passar várias noites fora de casa.

A estrela da pop, de 41 anos, e Asghari, de 29 anos, conheceram-se em 2016, durante as filmagens do videoclipe para “Slumber Party”, tema de Britney Spears. Casaram em junho de 2021, apenas sete meses depois de um tribunal em Los Angeles a ter libertado da tutela do pai, James Spears, que tinha sido estabelecida em 2008.

Este será o terceiro divórcio da cantora, que esteve casada com o amigo de infância Jason Alexander durante cerca de 55 horas em 2004. Esse casamento acabou por ser anulado. Ainda em 2004, Britney casou mais tarde com o bailarino Kevin Federline, de quem se divorciou em 2006 e com quem teve dois filhos, Sean Preston, de 17 anos, e Jayden James, de 16.

Em outubro deste ano, chega a Portugal o seu livro de memórias, “A Mulher Que Há Em Mim”, que já estará editado, pelo que é improvável que a muito recente separação chegue a essas páginas. O que se sabe é que Spears vai contar “a sua história, nos seus termos”, incluindo detalhes sobre a carreira de mais de duas décadas e a tutela do pai.