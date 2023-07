O livro de memórias de Britney Spears chega às livrarias em português em outubro de 2023, no mesmo mês em que é feito o lançamento nos Estados Unidos da América. Chama-se “A Mulher Que Há Em Mim” e será editado pela Arena.

Através da conta portuguesa de Twitter, a editora Penguin — casa-mãe da Arena — partilhou uma imagem da capa já com o título português. Spears aparece em topless, com os braços a cobrir o peito, calças descaídas e cabelo liso, com franja, posicionada de lado para a câmara. A fotografia está a preto e branco sobre uma capa preta, com lettering cor-de-rosa.

A artista norte-americana de 41 anos revelou a data de lançamento, o título e a capa do livro através de um teaser que partilhou nas redes sociais esta terça-feira, 12 de julho. “Está a chegar. A minha história, nos meus termos, finalmente. Estão preparados?”, lê-se no vídeo.

O contrato milionário que fechou com a editora Simon & Schuster em fevereiro do ano passado foi tido como histórico, no valor de 15 milhões de dólares (cerca de 13 milhões de euros). Foi um dos maiores da história, ficando apenas atrás da venda dos direitos dos livros de Barack e Michelle Obama, que resultaram, em 2017, numa quantia que ultrapassou os 60 milhões de dólares (quase 53 milhões).

Além de uma carreira que já conta com mais de duas décadas, Spears vai contar como foi a vida sob a tutela do pai, James Spears, estabelecida em 2008 e da qual ficou livre em novembro de 2021. A decisão foi tomada por um tribunal em Los Angeles na sequência de um muito mediático processo processo movido pela cantora.