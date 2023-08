Madonna publica primeiras imagens da festa de aniversário em Portugal

O vídeo começa com Madonna a preparar-se, mostrando as joias e os óculos escuros, e depois seguem-se uma série de imagens em diferentes cenários. De passeios de barco, a passeios a cavalo na praia com vários momentos de festa à mesa ou na pista de dança.

A acompanhar o vídeo Madonna escreveu uma mensagem. “É ótimo estar Viva”, começa por dizer, acrescentando: “E extraordinário ser capaz de calçar os meus sapatos de dança e celebrar o meu aniversário.” A cantora confessou-se “muito grata” e agradeceu a “Lisboa e a todos os que o tornaram possível”.

À hora que este artigo foi escrito, duas horas depois da publicação do vídeo, já se contavam 118.085 “gostos” e 5683 comentários. Na publicação, Madonna identificou várias pessoas, como por exemplo Dino D’Santiago, e também locais, como o restaurante Bistro 100 Maneiras, a Casa de Linhares, o Tejo Bar, o Palácio do Grilo ou o restaurante Wasabi Papi. E ainda marcas de moda: a casa Valentino, a Dolce Gabbana, a Temperley London e a joalheira Mark Davis.

Madonna esteve em Lisboa durante alguns dias. A visita começou com a celebração do aniversário do filho Rocco, que fez 23 anos na passada sexta-feira, e terminou com o seu. Ficou instalada no hotel Pestana Palace e passou por uma série de locais da capital.