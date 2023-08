Os anos podem passar, há coisas que nunca mudam. Perante a nova realidade do Al Hilal milionário, muito distante daquele Al Hilal que conheceu em 2018 e 2019 quando passou pela primeira vez pelo clube antes de rumar, Jorge Jesus não teve problemas em apontar as lacunas que sentia ainda no plantel, nomeadamente na frente de ataque. O técnico pediu, o técnico teve. Aliás, o técnico recebeu ainda mais do que apontava como o limite mínimo. Queria um avançado de renome internacional, vê um segundo ser negociado e ganhou ainda um guarda-redes com experiência europeia. Com um “pormenor”: a ajuda da família real saudita.

“A Direção agradece e envia o seu apreço à Sua Alteza, o principe Al Waleed bin Talal, por patrocinar o negócio”, destacou o comunicado do Al Hilal que anunciou a contratação do guarda-redes Bono, do Sevilha, a troca de um montante a rondar os 20 milhões de euros pelo internacional de 32 anos. O marroquino, que foi uma das grandes figuras do último Campeonato do Mundo, deixa o conjunto da Andaluzia quatro anos e duas Ligas Europa depois, ficando com um vencimento seis vezes superior ao que tinha (12 milhões/época).

Desta forma, o jogador que antes já tinha sido campeão de Espanha pelo Atl. Madrid em 2013/14 junta-se a um leque de peso entre os reforços do Al Hilal para atacar o título, casos do central Koulibaly, dos médios Milinkovic-Savic e Rúben Neves e dos avançados Neymar e Malcolm. Em paralelo, a equipa comandada por Jorge Jesus tenta ainda contratar mais um nome de peso para o ataque: Aleksandar Mitrovic, do Fulham. De acrescentar que Al Waleed bin Talal é um dos homem mais ricos da Arábia Saudita, tendo 95% da Kingdom Holding Company. O contrato com Bono foi assinado em Paris, no Four Seasons Hotel George V.

E se o Al Hilal continua a tentar destacar-se dos principais concorrentes, as outras três equipas que passaram a ser detidas pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita não ficam atrás e continuam ainda no mercado em busca de alguns reforços de última hora – sendo que o mercado de transferências no país vai fechar mais tarde do que o dos principais campeonatos europeus. É aqui que entra o Al Nassr de Cristiano Ronaldo que, de acordo com o jornal Record e O Jogo, poderá estar a preparar uma proposta de 60 milhões de euros pelo médio Otávio (equivalente à sua cláusula de rescisão) com um ordenado três vezes superior ao atual. De referir que os azuis e brancos têm apenas 67,5% dos direitos económicos do jogador após a última renovação.

???? HUGE NEWS: Al Nassr will offer 60M€ (release clause) for Otávio, says @Record_Portugal 20M € immediately + 40M € in two installments. pic.twitter.com/Vkk6HBGsjD — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) August 18, 2023

Além do internacional português, o Al Nassr, conjunto de Luís Castro, que já conta além de Ronaldo com Sadio Mané, Fofana, Talisca ou Alex Telles, tenta ainda chegar a acordo com o Manchester City para contratar o espanhol Aymeric Laporte para reforçar a defesa. Entre os outros candidatos, o Al-Ittihad treinado por Nuno Espírito Santo, que é o atual campeão em título, contratou Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho e Jota, ao passo que o Al-Ahli do técnico alemão Matthias Jaisse garantiu este verão nomes de peso como Edouard Mendy, Franck Kessié, Roberto Firmino, Riyad Mahrez e Allan Saint-Maximin.