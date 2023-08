Velhos conhecidos que se reencontram nos grandes palcos. O Benfica é o primeiro dos “grandes” a dar as boas vindas ao Estrela no regresso ao principal escalão do futebol português. Na estreia na defesa do título, as águias saíram feridas do Bessa e Roger Schmidt é forçado a lançar para a titularidade o reforço Arthur Cabral, devido ao castigo de Petar Musa. Já os estrelistas, que foram derrotados pelo Vitória SC na Amadora, querem fazer história e ganhar, pela primeira vez, na Luz. Vai poder acompanhar a partida, ao segundo, numa Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

A sua Rádio Observador vira os olhos para o duelo entre encarnados e tricolores depois das 20h, com a ajuda de Filipe Coelho, comentador ELEVEN, que fará a a análise à partida e, no fim, assina o Relatório de Jogo. Já o ex-árbitro Pedro Henriques, o nosso "áudio-árbitro", vai acompanhar ao segundo a prestação da equipa de arbitragem e faz a resumo, depois do apito final, em mais uma edição do Sem Falta. Na bancada da Rádio Observador estará o humorista e benfiquista João Pinto.

