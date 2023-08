A Dacia continua a surpreender com soluções simples, funcionais e baratas. O mais recente exemplo chega-nos pela mão da nova gama de acessórios que desenvolveu para os seus Duster, Sandero e Jogger. Especificamente para este último, o construtor romeno do Grupo Renault concebeu um Sleep Pack que inclui uma generosa caixa três em um.

Este InNature Sleep Pack mais simples inclui um colchão dobrável que ocupa toda a zona atrás dos bancos dianteiros e se transforma num local para dormir. Quem prefira maior versatilidade, pode optar pelo InNature Sleep Pack+, que adiciona ao primeiro pacote blackouts para os oito vidros do Jogger, além de uma segunda caixa mais pequena para arrumar objectos.

Mas será o InNature Sleep Pack Ultimate a atrair mais atenção e clientes, uma vez que acrescenta aos itens anteriores uma tenda que se fixa à tampa da bagageira e que, uma vez montada, acolhe até três adultos para dormir, além de uma zona de convívio. Mais fácil e rápida de montar e desmontar, quando comparada com as tendas convencionais, esta solução acoplada ao portão traseiro é ainda mais robusta.

Para o Duster e Sandero também há soluções, mas são substancialmente mais simples e não envolvem tenda. O SUV passa a poder contar com apoios de pés laterais, apoio para bicicletas traseiro e autocolantes para personalizar o modelo, enquanto o Sandero conta com um pack que inclui barras no tejadilho, tapetes especiais e uma caixa para alojar objectos na mala.