Na região montanhosa de Battagram, no noroeste do Paquistão, seis crianças e dois adultos ficaram presos num teleférico que se encontra a 274 metros de altura, avança a CNN.

Segundo o responsável pelo salvamento, Bilal Ahmad Faizi, as crianças estavam a caminho da escola na província de Khyber Pakhtunkhwa quando um de dois cabos do teleférico, que liga duas comunidades da região, acabou por se partir às 6h (2h em Portugal) da manhã desta terça-feira.

Eight children going to school via chairlift in battagram – Pakistan have been stuck midair since 6:00 AM

The age of kids are between 10-12 with one adult.

