O primeiro dia tinha sido quase de aquecimento de motores, o segundo dia começava a trazer as primeiras decisões para a Seleção nos Mundiais de Duisburgo, na Alemanha. E com Fernando Pimenta a entrar em competição apenas no final do dia 2, Portugal teve boas notícias antes entre mais algumas qualificações para as meias-finais e a passagem de Kevin Santos e Teresa Portela às finais A de K1 200 e K1 500.

O atleta português, que se sagrou campeão europeu em Munique no ano passado numa emocionante final decidida apenas após retificação de resultados, participou na primeira de três meias-finais da distância e acabou no terceiro lugar, o último com apuramento para a final A. Kevin Santos terminou com o tempo de 34,344, atrás do espanhol Carlos Garrote (34,186) e do georgiano Badri Kavelashvili (34,274).

Ficaram também qualificados para a final de sábado nas outras duas meias-finais Arturas Seja (Lituânia, 34,467), Denislav Tsvetanov (Bulgária, 34,575), Roberts Akmens (Letónia, 34,826), Balazs Birkas (Hungria, 34,270), Gwanghee Cho (Coreia do Sul, 34,912) e Lewis Fletcher (Grã-Bretanha, 34,955).

Meia hora depois, Teresa Portela, campeã europeia de K2 200 mistos com Kevin Santos, seguiu os passos do companheiro da Seleção e apurou-se também para a final A do K1 500. A canoísta do Benfica acabou a primeira meia-final na segunda posição com 1.48,777, apenas atrás da multicampeã e grande dominadora da distância, a neozelandesa Lisa Carrington (1.47,216). A sérvia Milica Novakovic ficou em terceiro (1.49,431). Tamara Csipes (Hungria, 1.46,862), Emma Aastrand Jorgensen (Dinamarca, 1.47,608), Pauline Jagsch (Alemanha,1.48,849), Alyce Wood (Austrália, 1.48,085), Michelle Russell (Canadá, 1.48,538) e Melina Andersson (Suécia, 1.49,464) conseguiram a qualificação nas restantes duas meias-finais.

