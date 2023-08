A corrida para o casamento foi longa, mas lá chegou. A atleta eslovaca Hana Burzalova foi pedida em casamento à chegada à meta da prova de 35 quilómetros marcha dos Mundiais de atletismo, que decorreu esta quinta-feira em Budapeste.

Ainda não tinha cruzado a meta e o namorado, e também atleta, Dominik Cerny já esperava Burzalova ajoelhado e com um anel na mão. O “sim” rapidamente chegou, mas não antes de parar o cronómetro do relógio — que marcava as 3h02.47, colocando a atleta na 28.ª posição. O vídeo do momento mostra Cerny a festejar de braço no ar e a beijar a sua noiva enquanto exibe o anel, levando-a depois nos braços.

Love's not a competition, but ????????'s Dominik Černý and Hana Burzalova are winning today ???? What a moment after the 35km race walk finish ????#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/LUHQStQ2Uq — World Athletics (@WorldAthletics) August 24, 2023

Os dois atletas participaram nas provas de marcha masculina e feminina pela Eslóvaquia. Dominik Cerny terminou em 19.ª lugar com o tempo de 2h32.56, oito minutos depois do medalhista de ouro, o espanhol Álvaro Martin.