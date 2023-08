O grupo Crédito Agrícola reportou esta quinta-feira um lucro de 174,1 milhões de euros no primeiro semestre do ano, que corresponde a uma subida de 170% face ao mesmo período do ano passado.

Em comunicado, o grupo liderado por Licínio Pina reportou um “resultado líquido de 174,1 milhões de euros, correspondente a um aumento homólogo de 109,7 milhões de euros, influenciado essencialmente pelo crescimento do produto bancário, e conduzindo a uma rentabilidade de capitais próprios de 16,3%”.

O produto bancário “core” atingiu 456 milhões de euros, nos primeiros seis meses do ano, representando um crescimento homólogo de 57,9% (+167,2 milhões de euros), enquanto a margem financeira cresceu de 180,1 milhões de euros (+116,7% face ao 1S22) para 334,4 milhões de euros.

Os depósitos de clientes totalizaram 19.787 milhões de euros no final de junho, o que compara com 19.732 milhões de euros em março de 2023.