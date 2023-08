O campeão FC Barcelona venceu este domingo por 4-3 em casa do Villarreal, numa partida em que esteve a vencer por 2-0 e a perder por 3-2, da terceira jornada da liga espanhola de futebol, liderada pelo Real Madrid.

O jogo foi uma ode ao futebol ofensivo por parte de ambas as equipas, que rendeu sete golos e três reviravoltas no marcador, e onde, uma vez mais, se destacou na formação do FC Barcelona a autoconfiança de Lamine Yamal, de apenas 16 anos.

O Villarreal surpreendeu o FC Barcelona no início do jogo, com transições muito rápidas que lhe permitiram chegar com facilidade à área rival, e aos quatro minutos o videoarbitro (VAR) anulou um golo ao norueguês Alexander Sorloth por impedimento.

O Villarreal, que voltou a criar perigo por Sorloth e Álex Baena, perdoou excessivamente e o FC Barcelona fez com que pagasse por isso, marcando nas duas primeiras oportunidades.

Gavi, aos 12 minutos, e o neerlandês Frenkie de Jong, aos 15, colocaram os catalães a vencer por 2-0 e com aparente controlo do marcador, mas ainda antes do intervalo o Villarreal empatou a 2-2 com golos do argentino Juan Foyth, aos 26, e do norueguês Alexander Sorloth, aos 40.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No início da segunda parte o FC Barcelona entrou determinado a desfazer o empate e voltar à vantagem, mas foi o Villarreal que concretizou a reviravolta no marcador com um golo do internacional espanhol Álex Baena (3-2), aos 50 minutos.

Pouco tempo depois, Yamal rematou à trave, após um bom trabalho individual da jovem estrela em ascensão, e, logo em seguida, foi a vez do polaco Robert Lewandowski colocar à prova o guarda-redes do ‘submarino amarelo’ Filip Jorgensen.

Ferran Torres saiu do banco aos 63 minutos para fazer o golo do empate do FC Barcelona (3-3), aos 68, e Robert Lewandowski concretizou a reviravolta, aos 71, com o 4-3, que valeu a conquista de três pontos sofridos para os campeões espanhóis.

O FC Barcelona segue na terceira posição do campeonato, com sete pontos, a dois do líder invicto Real Madrid, enquanto o Villarreal ocupa o 13.º lugar, com três.