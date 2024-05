Três turistas espanhóis e um civil afegão foram mortos num ataque a tiro na província de Bamiyan, no centro do Afeganistão, avançam esta sexta-feira vários órgãos de comunicação social internacionais e confirmaram autoridades espanholas.

Quatro suspeitos foram detidos no local do crime, uma zona turística, enquanto decorre uma investigação aos homicídios. Até agora, não houve qualquer reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque. O New York Times revela que o tiroteio ocorreu por volta das 17h30, quando pelo menos um homem armado abriu fogo contra o grupo de turistas que saía de um bazar na capital da província, segundo testemunhas oculares.

Na rede social X, Pedro Sánchez, mostrou-se “chocado” com a notícia do assassinato dos cidadãos espanhóis no Afeganistão.”Estou a acompanhar de perto a situação. A Unidade de Emergência Consular está a trabalhar para prestar toda a assistência necessária”, afirmou o presidente do governo espanhol.

Sobrecogido por la noticia del asesinato de turistas españoles en Afganistán.



Sigo la situación puntualmente. La Unidad de Emergencia Consular del @MAECgob está trabajando para ofrecer toda la asistencia necesaria.



Quiero trasladar todo mi afecto a sus familiares y amigos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 17, 2024

Desde que assumiram o controlo do Afeganistão em 2021, os talibãs prometeram restaurar a segurança e encorajar um pequeno mas crescente número de turistas a visitar o país. Como refere o The Guardian, o ataque de sexta-feira foi um dos mais graves contra cidadãos estrangeiros desde que as forças estrangeiras abandonaram o país e os talibãs assumiram o controlo.