Simone Biles, a ginasta mais condecorada da história dos Estados Unidos, conquistou no domingo, em San Jose, na Califórnia, o oitavo título nacional, batendo um recorde de 1933.

A tetracampeã olímpica emocionou o público com uma atuação final no solo que lhe valeu 15,400 pontos, pontuação final de um total de 118,450 pontos.

Este oitavo título nacional de ginástica de solo permitiu-lhe bater o recorde de Alfred Jochim, que tinha vencido sete vezes em 1933. Aos 26 anos, tornou-se também a ginasta mais velha a vencer a competição nacional de conjunto, dez anos após o primeiro título.

Shilese Jones, vice-campeã dos Estados Unidos em 2022, ficou em segundo lugar, 3,9 pontos atrás.

A estrela norte-americana estava na liderança desde a primeira noite de competição, na sexta-feira, quando executou um duplo carpé Yurchenko, um salto tão difícil que nenhum outro ginasta o executou em competição.

A vitória no domingo foi a segunda em outras tantas competições desde que regressou de uma paragem de dois anos. A ginasta tinha-se retirado da maioria das provas dos Jogos Olímpicos de 2021 no Japão por razões de saúde mental e segurança.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A ginasta explicou que tinha perdido a orientação no espaço, algo que expõe os atletas ao risco de lesões quando aterram.

Em San Jose, Biles foi a única competidora a terminar os dois dias de competição com duas notas acima de 15. A vice-campeã, Shilese Jones, conseguiu uma no domingo, 15,0, nas paralelas assimétricas.

Este desempenho é mais um passo para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, a começar pelo Campeonato do Mundo de Antuérpia, a 30 de setembro.

No entanto, Simone Biles recusou-se a revelar os “objetivos pessoais” desde o regresso triunfal, a 05 de agosto, no US Classic.

Gosto de os guardar para mim (…) Acho que é melhor assim. Este ano estou a tentar movimentar-me de forma um pouco diferente da anterior. Acho que está a resultar até ao momento”, disse.

Quando lhe perguntaram se os objetivos incluíam Paris, respondeu que “ainda não era a altura certa”.