O que se tem debatido no Estoril desde 2009?

Numa iniciativa aberta à polémica e ao contraditório, nomeadamente em torno de temas políticos ou económicos, um dos assuntos mais consensuais (e cada vez mais presente) é o das alterações climáticas e o da luta pela sustentabilidade ambiental. A edição de 2017 foi muito marcada pela intervenção de Rajendra Pachauri, Prémio Nobel da Paz 2007, que realçou a importância vital e a urgência desta luta: “Façam pressão sobre os líderes mundiais”, exortou. “Os jovens têm a força da persuasão e esse é um poder inimaginável. Levantem os braços os que estão dispostos a aderir ao Movimento “. Referindo-se a Portugal como um dos países mais vulneráveis devido à extensão da sua costa, Pachauri apontou a subida do nível do mar como um dos efeitos inevitáveis do aquecimento global. Rajendra Pachauri, que viria a morrer em 2020, interveio também no painel “O Poder dos Prémios Nobel” onde, em conjunto com Bernard Kouchner (Fundador dos Médicos Sem Fronteiras, Prémio Nobel da Paz 1999), José Ramos Horta (Prémio Nobel da Paz 1996 e antigo Presidente da República de Timor-Leste) e Jody Williams (Nobel da Paz 1997, Presidente da Nobel Women’s Initiative, nos Estados Unidos), debateu a atualidade, os desafios do futuro e o papel dos vencedores deste prémio na promoção da mudança.

Nessa edição de 2017, um dos discursos mais aclamados pelo público seria ainda o de Fareeda Khalaf, “a rapariga que venceu o Estado Islâmico”, título do livro em que conta as atrocidades que viveu aos 19 anos, quando combatentes do Estado Islâmico atacaram e saquearam a sua aldeia, no Norte do Iraque, perto da Síria. Pertencente à minoria iazidi, Fareeda denunciou não apenas a violência a que foi sujeita mas também o ostracismo a que mulheres vítimas de violação, como ela, são alvo no seio da sua própria comunidade.

Uma nova casa para as conferências

Por razões diferentes, a sexta edição, em 2019, foi uma das mais marcantes, já que foi aquela em que a recém-inaugurada Nova School of Business & Economics (Nova SBE), em Carcavelos, se tornou a casa do evento, assumindo também a sua organização, em colaboração com a Câmara Municipal de Cascais. Na ocasião, o presidente da autarquia, Carlos Carreiras, frisou: “Esta é uma nova casa, com o mesmo compromisso com a liberdade, o pluralismo e o humanismo”.

Nesse novo espaço, foram tratados temas como a justiça global no palco da Lusofonia, num painel em que participaram a cantora e compositora brasileira Adriana Calcanhotto, o escritor angolano José Eduardo Agualusa e o presidente da Câmara de Cascais, que afirmou que o que tem faltado à comunidade lusófona é “ambição e a falta de noção de que somos uma grande potência económica e, sobretudo, cultural”. Nesta mesma conferência em nova sede, Anne Applebaum, colunista do The Washington Post e Prémio Pulitzer de Não Ficção em 2014, defendeu uma visão otimista sobre o futuro da democracia, mas alertando para o facto “de esta se ter tornado tão bem-sucedida que votar já não é visto como um privilégio ou um direito, mas sim uma chatice”, acrescentando ainda que, mesmo assim, “as maiores ameaças à democracia costumam vir de dentro do sistema”.