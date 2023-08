Começou por ser uma marcação quase ocasional, tornou-se depois num duelo aceso sobretudo na primeira parte. Durante o Sporting-Famalicão, encontro a contar para a terceira jornada da Primeira Liga no Estádio José Alvalade, Otávio e Gyökeres travaram vários lances mais “físicos”, sendo que num deles os jogadores do conjunto minhoto ficaram mesmo a pedir um cartão vermelho ao avançado sueco dos leões (que ficou pelo amarelo). Com isso, o defesa brasileiro passou a ser assobiado sempre que tocava na bola até ao final do jogo, que teve uma vitória dos lisboetas com um golo de Paulinho a saltar mais alto na área do que… Otávio. O pior para o jogador que chegou em 2022/23 por cedência do Flamengo viria depois.

Um dia e meio depois da partida em Alvalade, o brasileiro de 21 anos denunciou através de uma publicação no Instagram uma série de mensagens e insultos racistas que recebeu na sua página após o jogo entre “Preto de m****”, “Macaco do c******” e “Volta para a tua terra”. A esse propósito, Otávio escreveu um texto a explicar e condenar toda a situação. “Esta não é uma luta só minha, é de todos e não abro mão”, realçou.

“Dia 27/08/2023, logo após o jogo entre o Sporting e o Famalicão, sofri graves ofensas numa rede social. Os torcedores da equipa que acabávamos de enfrentar enviaram mensagens de cunho racista e xenófobo”, começou por dizer o jogador que, além de uma foto sua, partilhou várias imagens dessas mensagens.

Otávio, central do Famalicão, denuncia que recebeu mensagens racistas após defrontar o Sporting. pic.twitter.com/HNDi8lNlhB — Cabine Desportiva (@CabineSport) August 29, 2023

“Tenho muito orgulho da cor da minha pele e do país de onde vim. O meu carácter e o meu profissionalismo foram moldados no lugar onde nasci e cresci. Em pleno século XXI, com todos esses anos de luta pela igualdade ainda vemos cenários de racismo. Recentemente houve o episódio envolvendo o Vinícius Jr. que comoveu o mundo e mesmo assim parece que algumas pessoas ainda não aprenderam que somos todos iguais”, acrescentou ainda Otávio na publicação publicada no Instagram.