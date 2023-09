É o tipo de acontecimento que entronca na vertente de “internacionalização de marca” mas neste caso pelos piores motivos. O caso da falha do VAR nos minutos finais do tempo regulamentar do jogo entre FC Porto e Arouca e o posterior período de desconto anormalmente grande que ultrapassou os 20 minutos não demorou a saltar fronteiras, com várias publicações a falarem de algo entre o “surreal” e o “absurdo”. As reações, essa, foram caindo em catadupa, do protesto formal do encontro por parte dos dragões à incredulidade da equipa visitante, passando por um comunicado do Benfica e pelas explicações (e pedido das mesmas) do Conselho de Arbitragem da FPF e da Liga Portugal. Mas o que dizem os números das quatro jornadas iniciais?

