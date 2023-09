A advogada de Salvador Fezas Vital apresentou um recurso para o Tribunal Constitucional (TC) no dia 1 de setembro para evitar a execução da pena de dois anos e seis meses de prisão efetiva — cujo trânsito em julgado já foi decretado pelo Supremo Tribunal de Justiça a 9 de junho último — e do pagamento de uma indemnização no valor total de 235 mil euros ao embaixador jubilado Júlio Mascarenhas.

Assim, Sofia Castro Caldeira, do escritório Pares Advogados, requereu ao Supremo que admita o seu recurso para o TC de duas decisões tomadas pelo STJ a 9 e a 29 de junho com efeito suspensivo.

